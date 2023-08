Yann Sommer si carica in vista del match di Cagliari e posta su Instagram un'immagine dell'allenamento, ma a spiccare è il commento quasi immediato di Benjamin Pavard, suo ex compagno al Bayern. Il francese, in queste settimane, non si è fatto sfuggire la possibilità di disseminare in rete i famigerati "indizi social" e questo è solo l'ultimo della serie. Niente di particolare, solo l'emoji del braccio in segno di forza, ma è chiaro che la speranza sua è quella di riabbriaccare presto lo svizzero in quel di Appiano.