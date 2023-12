Punito da un colpo di testa di Radu Dragusin sul quale non è riuscito a intervenire al meglio, Yann Sommer accoglie con filosofia il pareggio ottenuto ieri dall'Inter a Genova contro il Genoa e dà appuntamento a tutti i tifosi per l'anno nuovo. "Piazza difficile dove giocare, un punto preso in trasferta. Ci vediamo di nuovo nel 2024", scrive il portiere elvetico su Instagram.