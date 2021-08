Socios.com ‘anticipa’ Correa: “Phoenix il nostro secondo Joaquin preferito”

Lo sponsor di maglia dei nerazzurri con un post ironico sembra quasi anticipare l'arrivo in nerazzurro dell'attaccante argentino

Socios.com è come sempre molto attivo sui social e spesso ne approfitta anche per stuzzicare i tifosi. In particolare lo sponsor di maglia dell’Inter ha forse ‘anticipato’ su Twitter il possibile acquisto da parte dei nerazzurri di Joaquin Correa. L’app ha infatti pubblicato una foto del premio Oscar Joaquin Phoenix aggiungendo la didascalia scherzosa “Il nostro secondo Joaquin preferito”. Inevitabile leggere un riferimento al giocatore della Lazio per cui l’Inter sta provando a chiudere in queste ore, sebbene non ci sia nulla di ufficiale.