"Siete stati la mia famiglia per sei anni" è uno dei passi del saluto di Milan Skriniar rivolto all'Inter e ai suoi tifosi, saluto nel quale c'è spazio per tutta la famiglia nerazzurra in generale alla quale rivolge parole al miele. Nessun cenno al come sia avvenuta la separazione delle strade tra lui e la Beneamata, ma solo tanti miti grazie. Diversamente si è espressa la fidanzata che dopo le belle frasi del compagno lancia una frecciata: "E alla fine, chi lo sa, lo sa. Grande uomo con un grande cuore. Noi staremo sempre al tuo fianco".