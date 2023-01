In attesa di definire il suo futuro, con il discorso del rinnovo del contratto in scadenza che rimane sempre aperto, Milan Skriniar si gode eccome il presente all'Inter. E non potrebbe essere altrimenti dopo la Supercoppa italiana conquistata nel derby di Milano giocato in Arabia Saudita contro il Milan, il suo primo trofeo da capitano dei quattro messi in bacheca da quando è arrivato a Milano: "About last night, supercampioniiii", ha scritto stamane su Instagram lo slovacco postando alcune foto della festa di Riyadh.