È il giorno del compleanno di Milan Skriniar: 28 anni per il difensore nerazzurro celebrato dall'Inter con un reel su Instagram all'interno del quale si ripercorrono le immagini vincenti delle sue prestazioni, tra i festeggiamenti della Supercoppa in Arabia Saudita e gli incitamenti ai propri compagni di squadra. Passando per le azioni esecutive: dagli anticipi sugli avversari ai movimenti in fase di costruzione.