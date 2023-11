Nelle ultime ore il Governo colombiano ha assicurato che "saranno intraprese tutte le azioni necessarie per ottenere il rilascio immediato" di Luis Manuel Diaz, padre della stella del calcio Luis Diaz, sequestrato da un gruppo di guerriglieri dell'Esercito di liberazione nazionale. A muoversi per il papà dell'attaccante del Liverpool non è solo Bogotà, ma anche Juan Cuadrado.

L'esterno dell'Inter, connazionale di Luis Diaz, ha voluto lanciare un appello attraverso i social, condividendo uno scatto di famiglia del compagno di Nazionale: "Per favore, aiutiamoci così - si legge su Instagram -. Non macchiamo il nome del nostro bel Paese".