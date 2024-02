Secondo compleanno nerazzurro per Francesco Acerbi che spegne oggi 36 candeline. "Arrivato in nerazzurro nell'estate 2022 ha conquistato una Coppa Italia e 2 Supercoppe Italiane. In questa stagione ha collezionato 27 presenze tra Campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa, realizzando una rete, nel match casalingo di Serie A contro il Bologna" si legge su Inter.it che porge al suo difensore "i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi. Tanti auguri a Francesco".