Scozia, la 10 di Eriksen donata alla Nazionale danese: “Il nostro sostegno a Chris”

Bel gesto della Nazionale scozzese dopo la gara giocata mercoledì scorso

Gesto nobile della Nazionale di calcio scozzese che, a margine del match perso contro la Danimarca mercoledì scorso, ha omaggiato i rivali con un cadeau speciale: una maglietta personalizzata della Tartan Army con il numero 10 e il nome di Christian Eriksen sul retro. Divisa con cui capitan Simon Kjaer e compagni si sono messi in posa per una foto ricordo. "Anche se il risultato della scorsa settimana non è andato come volevamo, siamo stati lieti di mostrare il nostro sostegno a Christian Eriksen", il messaggio postato sul profilo Twitter della Selezione scozzese.