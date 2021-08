Satriano: “Un debutto che ho tanto sognato. Grazie famiglia e Inter”

Il messaggio dell'attaccante dopo l'esordio in Serie A

Debutto pieno di emozioni per Martin Satriano, in campo ieri nel secondo tempo per quello che è il suo esordio in Serie A, avvenuto con la maglia dell'Inter. "E' arrivato questo debutto che tanto ho sognato e che assieme alla mia famiglia abbiamo lottato per far accadere - scrive l'uruguaiano -. Grazie papà, mamma e fratelli per darmi la forza. Grazie Flor Abella per accompagnarmi sempre. Grazie Inter per avere fiducia in me e a tutti i miei compagni per aiutarmi sempre. Una gioia immensa debuttare nella nostra casa e con voi in tribuna. Forza Inter".