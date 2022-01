Satriano davanti alla tv per Inter-Empoli anche in Francia: “Grande Ranocchia”

L'uruguaiano fa il tifoso ed esalta la prodezza del difensore

Volato in Francia da qualche giorno per provare a imporsi in Ligue 1 con la maglia del Brest, Martin Satriano vuole comunque perdersi nemmeno le partite di Coppa Italia dell'Inter. Come testimoniato su Instagram, l'attaccante uruguaiano ieri sera era davanti alla tv per tifare i suoi ex compagni, e non è rimasto indifferente di fronte alla prodezza di Andrea Ranocchia che è valso il momentaneo 2-2 con l'Empoli, poi battuto con un gol di Sensi ai supplementari. "Grande Ranocchia", ha scritto l'ex Nacional.