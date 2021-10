Sanchez polemico sui social: “Se sei nel posto sbagliato, non brillerai”

L'attaccante cileno si è scagliato contro lo scarso impiego da parte di Inzaghi

Nella gioia della vittoria di Reggio Emilia c'è spazio anche per una nota polemica. Si tratta di Alexis Sanchez, che a fine gara ha pubblicato una storia su Instagram il cui testo è emblematico: "Puoi valere molto, ma se sei nel posto sbagliato non brillerai". Un riferimento nemmeno troppo velato all'impiego da parte di Simone Inzaghi, che oggi lo ha tenuto 90' in panchina.