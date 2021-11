Sanchez corre verso il recupero: allenamento e corsa sul tapis roulant

Il cileno continua il lavoro di recupero dall'infortunio

Alexis Sanchez punta il ritorno in campo. Per smaltire il risentimento ai flessori accusato con il suo Cile, il Niño Maravilla continua il lavoro personalizzato con l'obiettivo di accelerare il più possibile i tempi di recupero. Come testimoniato da un post su Instagram, nella giornata di oggi il 7 nerazzurro ha sudato in un'intensa sessione di corsa sul tapis roulant.