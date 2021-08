Romelu Lukaku è tornato in città: “King of Milan”

Messaggio social di Big Rom, forse anche per spazzare via le voci di mercato

Romelu Lukaku è tornato in città, nella sua Milano, dopo aver messo chilometri importanti nelle gambe ad Appiano Gentile. E lo ha voluto far sapere tramite un messaggio postato sui social nel quale ha rivendicato il suo titolo di re: "King of Milan, you heard", il messaggio di Big Rom, con tanto di foto del cielo al tramonto alle sue spalle. Forse anche un modo per parlare del suo legame con il capoluogo lombardo, che non ha alcuna intenzione di lasciare, a dispetto delle voci di mercato che lo vorrebbero al Chelsea.