Roc Nation Sports International, l'agenzia che cura gli interessi di Romelu Lukaku, celebra la prova di Big Rom dopo il successo per 3-0 sul campo dell'Empoli in cui il belga è stato decisivo. "Business come al solito. Due gol e un assist per Rom", si legge nel post su Twitter.

Business as usual. Two goals and an assist for Rom pic.twitter.com/O2IB8z21lp — Roc Nation Sports International (@RocNationSI) April 23, 2023