Al centro di un’infinita e movimentata trattativa per il rinnovo contrattuale, Milan Skriniar continua a manifestare almeno sui social il suo amore per l’Inter. Al termine del match vinto oggi contro il Napoli, il difensore slovacco, in scadenza a giugno, commenta così l’1-0 finale: “Si riparte con una grande vittoria”, le sue parole. Ovviamente il post è stato subito preso d'assalto dai tifosi nerazzurri che gli hanno chiesto a gran voce di accettare l'offerta presentatagli dalla società e di rinnovare con l'Inter.