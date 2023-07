Ventinove anni per Robin Gosens che ringrazia tutti i tifosi che lo hanno circondato di affetto in questo giorno speciale con un post Instagram attraverso il quale fa un lieto annuncio: "Grazie a tutti per gli auguri di compleanno. Un abbraccio a tutti quelli che oggi hanno avuto un pensiero per me. In questa foto vedete mia moglie con il miglior regalo di compleanno di sempre nella pancia! Saluti al nuovo anno" scrive l'esterno nerazzurro che annuncia l'arrivo del nuovo pargoletto di casa Gosens.