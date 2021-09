Ranocchia in posa con Valentini: “Un piacere averti conosciuto”

Il centrale dell'Inter annuncia sui social l'incontro con il difensore del Boca Juniors

Andrea Ranocchia incontra Nicolás Valentini, promettente difensore argentino in forza al Boca Juniors. La testimonianza arriva direttamente dai profili social del centrale nerazzurro: "È stato un piacere averti conosciuto. Grazie per la maglia e in bocca al lupo per il tuo futuro!" il messaggio di Frog su Twitter.