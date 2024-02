Ventisette anni oggi per Nicolò Barella che festeggia il quinto compleanno in nerazzurro. Non tarda ad arrivare l'omaggio social dell'Inter che puntuale porge al suo centrocampista tuttofare i migliori auguri: "Nato a Cagliari il 7 febbraio 1997, il centrocampista nerazzurro compie oggi 27 anni - si legge su Inter.it -. Arrivato all'Inter nell'estate del 2019, Nicolò ha collezionato 217 presenze e 22 gol con la maglia nerazzurra, con la quale ha vinto sei trofei: uno Scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. Cresciuto sempre di più nel corso delle stagioni, Barella festeggia il suo quinto compleanno nerazzurro: i migliori auguri da parte dell'Inter e di tutti i suoi tifosi.

Buon compleanno, Nicolò!".