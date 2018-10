Grande protagonista nella vittoria di stasera al Phillips Stadion, Matteo Politano manifesta sui social la gioia per la vittoria importante dei suoi. Un successo, in rimonta, che può dare la carica al gruppo. Il numero 16 lo sa bene, e sul proprio profilo Twitter celebra la sua squadra. "Vittoria in rimonta e altri 3 punti pesanti" il commento dell'esterno nerazzurro. Ora l'Inter, con 6 punti, è in vetta al girone B, a pari con il Barcellona.

