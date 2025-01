Tra poco più di un'ora circa, alle 18, l'Inter sarà di scena al 'Via del Mare' per sfidare il Lecce nel match valevole per la 22esima giornata di Serie A. Per l'occasione, i giocatori Simone Inzaghi vestiranno il completo bianco da trasferta. Ecco le foto che arrivano direttamente dagli spogliatoi pubblicate sul profilo X del club milanese: