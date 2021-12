Pinamonti archivia il 2021: “Scudetto vinto e record di gol in Serie A battuto”

L'attaccante dell'Empoli su Instagram: "Grazie mille, 2021. Ora passiamo al 2022!?"

E' stato un 2021 prolifico dal punto di vista sportivo per Andrea Pinamonti, maturato calcisticamente all'Inter grazie agli insegnamenti di Antonio Conte, tanto da guadagnarsi in estate la fiducia dell'Empoli e di Andreazzoli che sta ampiamente ripagando in questi mesi. "Vincere lo Scudetto, battere il mio record di gol in Serie A e godermi ogni momento in campo. Grazie mille, 2021. Ora passiamo al 2022!?" ha scritto su Instagram l'Arciere di Cles, salutando l'anno che sta per finire.