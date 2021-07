Perisic torna in campo dopo il Covid-19. Ma in un torneo di tennis

Il laterale nerazzurro ha partecipato a un evento benefico assieme ad alcuni suoi connazionali.

Dopo aver smaltito i postumi del Covid-19, che gli ha fatto saltare il quarto di finale contro la Spagna con la sua Croazia, il centrocampista nerazzurro Ivan Perisic oggi è tornato in campo. Non nel suo sport principale, il calcio, bensì in una partita benefica di tennis. "È un vero piacere partecipare a un evento umanitario, ancora di più visto che si tratta di un torneo di tennis a coppie con alcuni dei più grandi atleti croati. Grazie a tutte le persone che sono venute a salutarci e a sostenerci", le parole del nerazzurro in un post su Instagram.