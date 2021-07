Perisic passa dal campo al ring: “Grande esperienza”

Il croato protagonista con dei campioni europei e vicecampioni mondiali di kickboxing

Pomeriggio sul ring per Ivan Perisic, che dagli scarpini e il campo da calcio è passato ad indossare i guantoni per un giorno. "Grande esperienza con più campioni europei e vicecampioni mondiali di kickboxing" il messaggio su Instagram del croato, a corredo di un paio di foto e video che lo vedono in azione.