Perisic al Meazza? Il croato svela il “motivo”

Il croato ha assistito dal vivo alla vittoria del Milan

Ivan Perisic ha postato una storia su Instagram dello stadio Meazza, dai quali spalti ha assistito a Milan-Venezia, come svelato dalle telecamere di Dazn. Quasi a voler motivare la sua presenza a San Siro, il croato ha inserito un eloquente "Scout" sotto la foto dello stadio. Chissà che le informazioni raccolte dal vivo non possano rivelarsi utili per il prossimo derby...