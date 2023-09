Lo spirito da vincente di Benjamin Pavard si vede anche nelle dichiarazioni post-partita. Il francese le affida ai propri canali social. In un post, il difensore (alla prima gara con la maglia dell'Inter) si dice "dispiaciuto per il pareggio, felice per la prima in nerazzurro". Il centrale ex Bayern Monaco non aveva mai giocato nemmeno da subentrante.