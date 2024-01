Un pensiero non solo per la vittoria, ma anche per i sostenitori dell'Inter che hanno gioito nel vedere i nerazzurri disputare una partita sontuosa nella semifinale di Supercoppa italiana contro la Lazio. Questo il messaggio pubblicato su Instagram da Benjamin Pavard: "Forti insieme, avanti insieme! Grande partita, cosi per i nostri tifosi in Italia e fuori".