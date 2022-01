Papà Bastoni si gode la sua Azzurra: “La mia vita”

Poi un messaggio per la compagna Camilla: "Sei e sarai una mamma stupenda! Io e Azzurra ti amiamo"

Poco meno di una settimana fa Alessandro Bastoni è diventato padre. In questi giorni senza campionato, dopo aver abbandonato in anticipo lo stage della Nazionale, il difensore dell'Inter può iniziare ad applicarsi al nuovo ruolo con più calma, come testimoniato dall'ultimo post condiviso su Instagram: "La mia vita" ha scritto Basto, accompagnando la foto che lo vede tenere tra le braccia la figlia Azzurra. Poi un messaggio per la compagna Camilla: "Sei e sarai una mamma stupenda! Io e Azzurra ti amiamo".