Natale in famiglia per i fratelli Vidal: “Feliz Navidad”

Gli auguri del fratello del centrocampista nerazzurro

Natale in famiglia per i fratelli Vidal, ricongiunti in terra cilena. "Un saluto a tutti e buon Natale" si legge sugli account social di Sandro, fratello del centrocampista nerazzurro. "Foto con le macchine" aggiunge nella didascalia alla foto con l'ex Barça, ritratto con il quale augura a tutti buone feste.