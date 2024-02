"Il mood della domenica perfetto" scrive Henrikh Mkhitaryan sui social dove condivide con i suoi tifosi la gioia per la vittoria ottenuta ieri con la Roma, vittoria che però non deve togliere concentrazione alla squadra come sottolinea il centrocampista di Inzaghi che ricorda ai compagni: "Continuiamo a stare concentrati sulla prossima partita". Ennesima grandissima prestazione stagionale fornita ieri dall'armeno sotto gli occhi del suo ex pubblico che riceve l'ovazione anche dei compagni di squadra: "Tu sei troppo forte" commenta Marcus Thuram, poi Calhanoglu rincara la dose: "Mkhi, un altro livello".