Attraverso i propri social, il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan commenta così il match vinto per 3-0 sul campo del Torino: "Stasera un'importante vittoria e un clean sheet in trasferta", l'esultanza dell'armeno, anche oggi decisivo al Grande Torino.

An important win tonight and a clean sheet in away matches! #ForzaInter #TorinoInter @Inter @SerieA pic.twitter.com/6jUSKKuNWS