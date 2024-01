A poco più di 24 ore dalla finale di Supercoppa, Henrikh Mkhitaryan spegne 35 candeline e riceve i puntuali auguri dell'Inter. "All’Inter dall’estate 2022, Mkhitaryan festeggia il suo secondo compleanno in nerazzurro - ricorda il club in una nota -. Con la maglia dell'Inter la scorsa stagione ha alzato al cielo la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, risultando decisivo nella lunga cavalcata che ha portato i nerazzurri a giocarsi la finale di Champions League a Istanbul. In questa stagione il numero 22 ha collezionato 27 presenze tra Campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa, segnando una straordinaria doppietta nel derby di Serie A vinto dall'Inter per 5-1. Al centrocampista dell'Inter i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi!".

Pronta la risposta dell'ex Roma: "Grazie mille Inter", il ringraziamento pubblico dell'armeno su X.