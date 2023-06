"Questa notte splendida darà i colori al nostro stemma: il nero e l’azzurro sullo sfondo d’oro delle stelle" è stato scritto nello statuto dell'FC Internazionale Milano in quel lontano 9 marzo 1908, giorno in cui nacque il 'nuovo sodalizio calcistico' che il prossimo 10 giugno giocherà la finale della 68esima edizione della massima competizione europea. Per l'occasione "la cupola della Galleria Vittorio Emanuele II, uno dei luoghi più antichi e iconici di Milano, diventa un baldacchino stellato colorato nero e blu da stasera fino al 10 giugno" si legge nel post pubblicato dal club nerazzurro su Istagram a corredo di una carrellata di foto della Galleria illuminata dei colori del Biscione.