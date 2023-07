Tra un messaggio sibillino e l'altro in attesa di definire il suo futuro, Marcelo Brozovic si gode le vacanze e non fa nulla per non farlo notare. Al contrario, anche questi ultimi stralci di vita quotidiana resi pubblici su Instagram sono, a modo, loro altri segnali di fumo. A mo di sfottò, come a dire 'beh, fate pure, io intanto sto fresco...', il croato trolla ancora tutti tramite i social, tessendo ancora ghirigori nella trama di questa telenovela dal valore di 100 milioni...