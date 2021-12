Materazzi: “Real-Inter, ricordo speciale: la mia prima in nerazzurro”

Il ricordo sui social dell'ex difensore interista

Marco Materazzi ha sottolineato su Instagram l'importanza di Real-Inter di questa sera. "Notti di Champions League. Notti di partite importanti. A Real-Inter mi lega un ricordo speciale. Proprio in un Real-Inter del 2001 infatti iniziò la mia avventura in nerazzurro. Ci fu anche un gol memorabile da parte di un esordiente. Ricordi di chi?". Il riferimento è a Adriano, che siglò la rete della vittoria in amichevole con una cannonata sotto l'incrocio.