"Certo che ricordo il 5 maggio, ma non per ciò che qualcuno vorrebbe. Il 5 maggio è iniziato il sogno". Marco Materazzi si autocita ripropopendo su Instagram una sua vecchia dichiarazione per celebrare il giorno in cui nel 2010, vincendo la finale di Coppa Italia, l'Inter mosse il primo passo verso il leggendario Triplete, contrapponendolo al 5 maggio 2002, data famigerata per i colori nerazzurri per lo scudetto perso all'ultima giornata.

"Ci ricordate il 5 maggio come una data di lutto, ma in realtà è il giorno in cui abbiamo iniziato a vincere tutto. Impazzite", ha aggiunto Matrix.