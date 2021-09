Materazzi posa con la 5 di Rio Ferdinand: “Maglia leggendaria. Grazie, idolo”

Si arricchisce la collezione di divise storiche di Matrix

Si arricchisce la già vasta collezione di divise di calcio di Marco Materazzi, che oggi ha ricevuto in dono la 5 del Manchester United di Rio Ferdinand. "Una nuova maglia leggendaria in casa… Grazie al mio idolo Rio Ferdinand", ha scritto tutto orgoglioso su InstagramMatrix. Corredando tanto di foto con la casacca in cui si può notare la dedica del difensore inglese: "A Marco, una leggenda tra le leggende".