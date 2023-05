Chiede l'aiuto del pubblico sui social Marco Materazzi che domani sera sarà, come da copione, presente a San Siro per assistere al derby di ritorno tra Inter e Milan. L'ex 23 nerazzurro, legato indissolubilmente al tifo della Beneamata, ha spesso guardato le partite in mezzo alla sua gente come gli piace sottolineare quando parla della Curva Nord, con la quale ha sempre avuto un ottimo rapporto. E allora dubbio sia: "Domani cosa mi consigliate? - chiede tramite un sondaggio su Instagram -. Vederla dalla tribuna o vederla in curva?".