Monza-Inter, in programma domani sera all'U-Power Stadium, sarà la classifca sfida dell'ex per Beppe Marotta, che per tre anni, a partire dal 1987, è stato dirigente del club brianzolo. Un passato che ritorna sul profilo Twitter della società biancorossa, dove si può apprezzare una foto in bianco e nero che fa riferimento ai momenti dopo la vittoria della Coppa Italia di Serie C vinta contro il Palermo l'11 giugno 1988: "Monza-Inter, in attesa di chi qui da noi è di casa".