Lukaku lavora per raggiungere la forma migliore: “Si continua a spingere”

Il bomber belga è già al lavoro per raggiungere la miglior forma possibile

È tornato lunedì ed è già più carico che mai Romelu Lukaku. Il bomber belga ha scritto un tweet questa mattina utilizzando la locuzione: "Keep pushing". A dimostrazione di come stia spingendo al massimo per raggiungere quanto prima la forma migliore in vista dell'inizio di stagione, ormai distante solamente venti giorni.