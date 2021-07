Lukaku, vacenze finite: il belga è tornato in serata a Milano

Attraverso Instagram il bomber nerazzurro fa sapere di essere rientrato in città. Domani sarà a disposizione di Inzaghi

Avrebbe dovuto aggregarsi al gruppo in Florida, ma la tournée oltreoceano dell'Inter è saltata per cause di forza maggiore e quindi Romelu Lukaku ha dovuto cambiare i piani. Finite le vacanze, il bomber belga dell'Inter è tornato a Milano e tiene a farlo sapere a tutti i suoi follower e anche alla città stessa attraverso il suo profilo Instagram. Da domani, il gigante di Anversa sarà a disposizione di Simone Inzaghi.