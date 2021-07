Lukaku continua il lavoro in vacanza: “Keep pushing”. E spunta anche il pallone

Il belga non si ferma neanche in ferie: l'obiettivo è farsi trovare pronto domenica al rientro in gruppo

Mattia Zangari

Continua il lavoro in vacanza di Romelu Lukaku, che vuole presentarsi tirato a lucido al primo appello del neo tecnico Simone Inzaghi, previsto per domenica. Come testimoniato sui suoi profili social, l'attaccante belga dell'Inter, oltre ad allenare il fisico, ha ripreso confidenza anche con il pallone provando alcuni tiri dal limite dell'area. "Keep pushing", il messaggio postato dal belga a corredo delle foto.