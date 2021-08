Lubishtani sposa l’Inter: “Felice di aver firmato per il più grande club d’Italia”

Il difensore classe 2004 lascia il Chievo e si unisce alla Primavera di Chivu

"Felice di aver firmato un contratto di 3 anni per il più grande club d'Italia, non vedo l'ora di iniziare!". L'annuncio è di Donart Lubishtani, difensore classe 2004 e nuovo innesto che sarà a disposizione della Primavera dell'Inter di Chivu dopo la fine dell'avventura con il Chievo: "Voglio ringraziare la mia famiglia, i miei amici e tutti gli altri che mi hanno aiutato nel mio cammino! Voglio anche ringraziare la mia agenzia per aver reso possibile tutto questo - il messaggio affidato ad Instagram - Voglio anche ringraziare tutti i miei allenatori, lo staff e i compagni di squadra del Chievo Verona. Forza nerazzurri".