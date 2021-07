L’Inter si scalda per gli Stati Uniti, il pullman è pronto: “Stiamo arrivando”

Dal 25 al 28 luglio i nerazzurri prenderanno parte alla Florida Cup

L'Inter è pronta a volare per gli Stati Uniti, dove dal 25 al 28 luglio sarà impegnata nella Florida Cup insieme a Arsenal, Everton e Millonarios. La conferma arriva direttamente dai profili social del club nerazzurro, in cui viene presentato il pullman pronto per la trasferta con una chiara descrizione: "Champs in the USA: stiamo arrivando".