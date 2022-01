FOTO – L’Inter omaggia il capodanno cinese: le maglie nello spogliatoio di San Siro

Il prossimo 1 febbraio inizia l'anno della Tigre: contro il Venezia nerazzurri in campo con una divisa speciale

Per celebrare l'inizio dell'anno della Tigre, l'Inter scende in campo contro il Venezia a San Siro con una maglia nerazzurra speciale. Sul retro, i nomi dei giocatori sono stati stampati con caratteri cinesi, in omaggio al capodanno che, seguendo il calendario tradizionale, si festeggerà il prossimo 1 febbraio. Dagli account social del club, le prime immagini scattate nello spogliatoio della squadra di Inzaghi.