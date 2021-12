L’Inter celebra Verstappen con la foto dell’incontro con De Vrij: “Orgoglio olandese”

Il pilota Red Bull campione del mondo in F1. Al GP di Monza 2018 la consegna della maglia nerazzurra personalizzata

L'Inter celebra la vittoria del Mondiale di Formula 1 da parte di Max Verstappen, pilota olandese di scuderia Red Bull. Per omaggiare il campione, il club nerazzurro ha pubblicato la foto con la maglia nerazzurra personalizzata consegnatagli dal connazionale Stefan De Vrij in occasione del GP di Monza del settembre 2018. "Orgoglio olandese" (in lingua "Nederlands trots"), si legge nel tweet.