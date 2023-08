Dopo il tormentone Trubin, finito poi al Benfica, riparte un altro cliffanger tutto social? Sempre più intricate e insistenti le voci che vedono l'Inter concentrata su Benjamin Pavard come rinforzo per la difesa da regalare a Simone Inzaghi. Voci che sembrano essere confermate da un dettaglio social dal mittente francese, spedito direttamente in quel di Viale della Liberazione. A qualche ora dal fischio d'inizio della nuova stagione, e a qualche ora da Inter-Monza, il difensore del Bayern Monaco ammicca ai nerazzurri tramite un 'mi piace' tattico su Instagram. Coincidenze? Probabilmente sì, ma certamente non casuali.