Grave infortunio per Peer Schuurs, uscito in barella tra le lacrime dopo il ko al ginocchio durante Torino-Inter. Come informa il club granata in una nota ufficiale, gli esami strumentali eseguiti "hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore eseguirà a breve la consulenza ortopedica chirurgica. Tutto il Torino Football Club stringe Perr con un affettuoso abbraccio, con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo".

Il club nerazzurro non fa mancare la propria vicinanza, mandando un messaggio al difensore attraverso Twitter: "Forza Perr! Non vediamo l'ora di rivederti in campo".