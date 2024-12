Il ritorno al gol, tanto voluto e desiderato, per Lautaro Martinez è stato importante non solo per l'Inter ma anche per le certezze presenti e future del Toro. Che a fine partita, tramite i social nerazzurri, ha voluto mandare un saluto a tutti i tifosi, con la proiezione verso il 2025: "Ciao tifosi nerazzurri, voglio salutarvi e mandarvi un grande abbraccio. A presto".