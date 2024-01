Non ha trovato la via del gol, ma ha disputato una prova comunque importante Lautaro Martinez, che dal suo profilo Instagram carica tutto il gruppo così come fatto questa sera in campo contro la Lazio in vista della finale di lunedì: "Partita approcciata nella maniera giusta, manca solo un altro passo per raggiungere uno dei nostri obiettivi stagionali. Ora recuperare energie e preparare la finale nella maniera corretta. Grazie Riyadh per tutto l’affetto", conclude il Toro.